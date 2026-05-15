Sea of Thieves Comunità in subbuglio dopo che l'ambasciatore dei Boatswain ha incontrato con presunti comportamenti inappropriati con minori

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La comunità Sea of Thieves è stata scossa da un evento molto scioccante. La figura della comunità nota come "Bruno" o "heslashthem" è stata affrontata con accuse di comportamenti inappropriati con minori, inclusi l'invio di battute a scopo sessuale e la richiesta di immagini a persone di età pari o superiore a 16 anni.

Le accuse hanno iniziato a circolare dal 12 maggio, e la risposta immediata sembra essere stata quella di bandire Bruno da forum Sea of Thieves e simili. Il motivo per cui questa storia ha raggiunto proporzioni così esplosive nella community del gioco è che Bruno non è solo un giocatore qualunque, ma un ambasciatore Boatswain, che è di fatto un ruolo chiave e importante affidato da Rare agli influencer e alle figure della community considerate rappresentanti chiave del gioco. In effetti, è una posizione di endorsement assegnata da Rare a una piccola parte delle persone.

Secondo Dexerto, altri ambasciatori dei Boatswain che ora vengono a conoscenza di questa presunta cattiva condotta hanno chiesto a Rare di rimuovere i loro nomi dal sito web del gioco e di ritirarsi dal ruolo fino a quando la situazione con Bruno non sarà stata risolta, e sebbene Rare non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alla situazione, Accuse di questo tipo richiedono tipicamente il coinvolgimento di organizzazioni legali e di forze dell'ordine.