Sea of Thieves e Destiny 2 annunciata la collaborazione

Sea of Thieves ha visto innumerevoli collaborazioni in passato, anche se principalmente con marchi legati a Microsoft come Halo. Ora, però, Rare ha avviato una collaborazione con l'azienda che ha creato Halo, che come sapete è ora di proprietà di Sony. Stiamo ovviamente parlando di Bungie.

Più precisamente, si tratta di una serie di oggetti e vestiti a tema Lightbearer da Destiny 2. Andria Warren, direttore delle operazioni creative di Rare, commenta così la collaborazione su Xbox Wire:

"Lavorare con Bungie per portare Destiny 2 inSea of Thieves è stato un processo ricco di creatività e profondamente collaborativo. Dai primi schizzi concettuali alla finalizzazione di progetti che onoravano entrambi gli universi, ogni passo ci ha sfidato a pensare in modo diverso. Abbiamo esplorato il modo in cui gli elementi iconici di Destiny potevano essere reinventati attraverso una lente Sea of Thieves, traducendo il tono, il linguaggio visivo e il personaggio in qualcosa che sembrasse fresco ma inconfondibilmente fedele. Ha spinto i nostri team a creare creatività nel miglior modo possibile e il risultato è qualcosa di cui siamo davvero orgogliosi!"

Dai un'occhiata al trailer di ciò che questo ha da offrire qui sotto, dove abbiamo anche il nuovissimo video per la seconda parte di Stagione 15: Wild Things che è iniziato ieri, che offre molte notizie di cui puoi leggere qui.

