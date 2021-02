Sea of Thieves gira in 4K a 60 fps su Xbox Series X

Stai guardando Pubblicità

Se non vedi l'ora di lanciarti all'arrembaggio con i pirati sulla prossima generazione con Sea of Thieves, Rare ha ora <rivelato cosa aspettarsi non appena entrerai nel suo mondo digitale a caccia di tesori e gloria. Scopriamo, infatti, che il gioco sarà piuttosto bello su Xbox Series X, visto che vanterà una risoluzione in 4K e 60 frame al secondo.

Fortunatamente, non sarà affatto male neanche su Xbox Series S, visto che avrà una risoluzione in 1080p a 60 fps (sono 30 fps su Xbox One X). Rare ha anche confermato che ci saranno anche tempi di caricamento migliorati.

Pronto a solcare gli oceani in Sea of Thieves con tutta la potenza della next-gen?