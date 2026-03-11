Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Tecnologia

Seagate condensa 44TB in un unico disco usando la tecnologia HAMR

Mentre i dischi NVMe dominano i giornali, il modesto hard disk meccanico si sta evolvendo silenziosamente a un ritmo sorprendente.

HQ

Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, gli hard disk meccanici sono tutt'altro che un mezzo di archiviazione obsoleto degli anni '90. No, la tecnologia si è sviluppata rapidamente anche in questo ambito, insieme a un mondo che parla principalmente di dischi NVMe. Ma nelle sale server ci sono quantità grottesche di dati da archiviare, e i piatti metallici rotanti sono ancora re.

Con i suoi nuovi hard disk da 44 TB (!), Seagate sta ora facendo il passo successivo, grazie all'ultima piattaforma Mozaic 4+, che utilizza la meravigliosa tecnologia futuristica HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). In pratica, ciò significa che un laser microscopico riscalda la superficie del disco quando i dati vengono scritti, permettendo alle informazioni di essere impacchettate in modo molto più denso rispetto a prima. Il risultato è che ogni piastra magnetica può immagazzinare più di 4 TB di dati.

Se metti dieci piatti nello stesso disco—che è proprio quello che Seagate sta facendo qui—ottieni una capacità finale un po' assurda di 44 terabyte. Sì, grazie mille, molte volte più grande di quanto finora disponibile e un sogno per chiunque abbia uno o due NAS a casa o in ufficio.

Purtroppo, le consegne attualmente vanno principalmente ai data center. Quindi tutti noi appassionati di fai-da-te dovremo aspettare pazientemente. Seagate non è affatto l'unico nel cercare di inserire sempre più dati in hard disk classici. Western Digital sta lavorando in parallelo sulle proprie soluzioni per raggiungere 40 TB e oltre, e l'intero settore sta inseguendo lo stesso obiettivo: più spazio per disco.

Possiamo forse aspettarci dischi da 50 TB tra uno o due anni? Sì, se i piani dell'industria dovessero valere, non dovrebbe volerci molto.

Avresti bisogno di uno di questi enormi hard disk?

Seagate condensa 44TB in un unico disco usando la tecnologia HAMR

This post is tagged as:

Tecnologia


Caricamento del prossimo contenuto