Seagate condensa 44TB in un unico disco usando la tecnologia HAMR

Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, gli hard disk meccanici sono tutt'altro che un mezzo di archiviazione obsoleto degli anni '90. No, la tecnologia si è sviluppata rapidamente anche in questo ambito, insieme a un mondo che parla principalmente di dischi NVMe. Ma nelle sale server ci sono quantità grottesche di dati da archiviare, e i piatti metallici rotanti sono ancora re.

Con i suoi nuovi hard disk da 44 TB (!), Seagate sta ora facendo il passo successivo, grazie all'ultima piattaforma Mozaic 4+, che utilizza la meravigliosa tecnologia futuristica HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). In pratica, ciò significa che un laser microscopico riscalda la superficie del disco quando i dati vengono scritti, permettendo alle informazioni di essere impacchettate in modo molto più denso rispetto a prima. Il risultato è che ogni piastra magnetica può immagazzinare più di 4 TB di dati.

Se metti dieci piatti nello stesso disco—che è proprio quello che Seagate sta facendo qui—ottieni una capacità finale un po' assurda di 44 terabyte. Sì, grazie mille, molte volte più grande di quanto finora disponibile e un sogno per chiunque abbia uno o due NAS a casa o in ufficio.

Purtroppo, le consegne attualmente vanno principalmente ai data center. Quindi tutti noi appassionati di fai-da-te dovremo aspettare pazientemente. Seagate non è affatto l'unico nel cercare di inserire sempre più dati in hard disk classici. Western Digital sta lavorando in parallelo sulle proprie soluzioni per raggiungere 40 TB e oltre, e l'intero settore sta inseguendo lo stesso obiettivo: più spazio per disco.

Possiamo forse aspettarci dischi da 50 TB tra uno o due anni? Sì, se i piani dell'industria dovessero valere, non dovrebbe volerci molto.

Avresti bisogno di uno di questi enormi hard disk?