Seagate lancia una scheda di memoria da 4 TB per Xbox Series S/X

La PlayStation 5 ha 667 gigabyte di spazio di archiviazione disponibile, la Xbox Series X ha 802 gigabyte e la Xbox Series S 364 gigabyte. In teoria può sembrare molto, ma dato che i giochi di oggi possono costare 200 gigabyte, non è ancora abbastanza.

È ancora peggio per gli utenti Game Pass, che hanno una vasta gamma di giochi tra cui scegliere e che, secondo Microsoft, giocano a titoli più numerosi e significativamente diversi. In altre parole, spesso è necessario uno spazio di archiviazione aggiuntivo. Ora Windows Central sottolinea che una nuova opzione Xbox è stata appena introdotta da Seagate.

Si tratta di una Scheda di espansione della memoria con un totale di 4.000 gigabyte (quattro terabyte), che non è stata disponibile prima per Xbox, dove il limite è stato finora di due terabyte. Ma le cose belle della vita non sono gratis, e se sospettate che una bestia del genere costi un centesimo, avete assolutamente ragione.

La carta è attualmente disponibile per l'acquisto solo tramite Best Buy per $ 429,99 ed è etichettata come scontata di $ 70. Dal momento che il prodotto non è stato annunciato ufficialmente, sospettiamo che potrebbe essere qualcosa che Microsoft mostrerà durante il Xbox Games Showcase questa domenica. Best Buy potrebbe aver semplicemente fatto trapelare accidentalmente questo, il che spiegherebbe anche perché sono gli unici a vendere un prodotto che nemmeno Microsoft ha ancora commentato e che non è nemmeno sul sito Web di Seagate.