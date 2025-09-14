Sean Astin prende il timone di SAG-AFTRA

HQ

Il nostro maestro giardiniere e amato hobbit, Sean Astin, ha ufficialmente assunto un nuovo ruolo di leadership. Venerdì, la star del Signore degli Anelli è stata eletta presidente di SAG-AFTRA, l'enorme sindacato statunitense che rappresenta gli attori praticamente in ogni angolo dell'industria dell'intrattenimento. SAG-AFTRA conta membri che lavorano nel cinema, in televisione e in radio, oltre a doppiatori e persino artisti in stop-motion, il che la rende una delle organizzazioni sindacali creative di più ampia portata al mondo.

Astin ottenne una vittoria decisiva, assicurandosi oltre il 79% dei voti e sconfiggendo facilmente il collega candidato Chuck Slavin. L'attore è stato profondamente coinvolto nella gilda per anni, in particolare facendo parte del comitato che ha lottato per migliorare i contratti e le tutele durante lo storico sciopero degli attori del 2023, un'azione sindacale che ha chiuso Hollywood per mesi e ha rimodellato le trattative tra artisti e studios.

Dopo l'annuncio dei risultati, Astin ha assunto un tono ottimista:

"Ora è il momento dell'ottimismo e della creatività. Sono entusiasta che i membri mi abbiano permesso di guidare la nostra storica organizzazione fuori da questo momento difficile e verso un futuro definito da fiducia, progresso e feroce advocacy... Sono il primo presidente di seconda generazione del nostro sindacato. Mia madre, Patty Duke, ha modellato per me la straordinaria responsabilità di prendermi cura di ogni membro del nostro sindacato. Sono entusiasta di mettermi al lavoro".

Astin servirà un mandato di due anni, guidando SAG-AFTRA attraverso discussioni in corso sull'uso dell'intelligenza artificiale, sui residui di streaming e sulle protezioni per gli artisti in un settore in rapida evoluzione. Con il suo passato sia di attore celebrato che di negoziatore esperto, l'hobbit amante delle patate ora prende il timone della forza lavoro più influente di Hollywood.