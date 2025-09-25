Sean Bean minaccia lo sceriffo di Nottingham

È quasi ora di tornare nellRobin Hood 'Inghilterra del XII secolo, perché il 2 novembre la saga prende vita ancora una volta, questa volta con Sean Bean nei panni dello sceriffo a sangue freddo di Nottingham. Il trailer appena rilasciato offre uno sguardo allettante su ciò che verrà, ed è chiaro che questo non è il solito filato di cappa e spada. Invece, aspettatevi una storia più oscura ed emotiva guidata dalla vendetta: onestamente, suona deliziosamente drammatica.

Accanto a Bean, il cast include Jack Patten nei panni di Rob, Lauren McQueen nei panni di Marian, Lydia Peckham nei panni di Priscilla, Steven Waddington nei panni del conte di Huntingdon e Connie Nielsen nei panni della regina Eleonora. Secondo MGM, questoRobin Hood sarà tanto storicamente fondato quanto romantico e avventuroso, con la relazione tra Rob e Marian al centro. Per i fan dei drammi storici, questo potrebbe facilmente diventare uno dei momenti salienti dell'anno e, se non altro, Sean Bean è un motivo sufficiente per sintonizzarsi. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

