Sean "Diddy" Combs condannato a oltre quattro anni di carcere per prostituzione

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Sean "Diddy" Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere in seguito alla sua condanna per accuse legate alla prostituzione, con un giudice federale che ha condannato il magnate della musica per anni di abusi contro due ex fidanzate.

Il 55enne è stato condannato dal tribunale federale di Manhattan dopo un'udienza di un giorno venerdì. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Arun Subramanian ha descritto le azioni di Combs come "sottomissione", respingendo le affermazioni della difesa secondo cui gli eventi equivalevano a incontri consensuali.

Combs è stato condannato a luglio per aver organizzato per escort maschili di attraversare i confini di stato per esibizioni sessuali alimentate dalla droga che coinvolgevano le sue fidanzate, mentre registrava gli atti. È stato assolto dalle accuse più gravi, che avrebbero potuto comportare l'ergastolo.

Nonostante l'assoluzione, Subramanian ha detto che l'impatto sulle ex compagne di Combs, la cantante Casandra Ventura e una donna identificata solo come Jane, ha giustificato una pena detentiva sostanziale. Entrambe le donne hanno testimoniato che gli anni di coercizione le hanno spinte a pensare al suicidio.

Combs si è scusato, dicendo di aver imparato la lezione, mentre i suoi figli hanno esortato alla clemenza e hanno parlato della sua crescita personale dopo il suo arresto. Il giudice ha riconosciuto la filantropia e il sostegno della famiglia di Combs, ma ha sottolineato la necessità di riconoscere il danno causato.

I pubblici ministeri avevano chiesto più di 11 anni, mentre la difesa ne aveva chiesti poco più di un anno. Combs, che è stato tenuto in custodia dal suo arresto nel settembre 2024, potrebbe essere rilasciato in meno di tre anni con la pena scontata.

Il caso segna una delle condanne di più alto profilo di una figura di spicco dello spettacolo con l'accusa di crimini sessuali negli ultimi anni.