Sebastian Stan dice che la Marvel è stato solo il "primo passo" per la sua carriera

Quando vieni presentato a un pubblico di massa attraverso un personaggio specifico, può essere difficile scrollarsi di dosso quella rappresentazione. Robert Downey Jr. è Iron Man per milioni di persone e, sebbene possa ancora vincere un Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer, sarà comunque Iron Man per i fan della Marvel. Allo stesso modo, Sebastian Stan sarà sempre noto per le sue interpretazioni nei panni di Bucky, alias il Soldato d'Inverno, ma vuole anche uscire un po' dagli schemi Marvel.

"Devo cercare di offrire qualcosa di diverso da prima", ha detto, parlando al Stronger Podcast. "E non ho mai privilegiato un ruolo rispetto a un altro. Le cose della Marvel, le sentirò sempre, fino alla fine dei tempi, mi hanno davvero aiutato a crescere come persona e mi hanno aiutato a crescere come attore e mi hanno insegnato le relazioni e ho lavorato con Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson e tutte queste persone che ammiravo. Era un business. Era una famiglia e mi ha dato un senso di appartenenza, ed è sempre lì per questo, ma è stato solo il passo per me".

Stan, che ora ha 43 anni, guarda agli attori più giovani ed è contento di essere stato in grado di affrontare ruoli più difficili in età leggermente avanzata. "C'è stata una parte significativa della mia giovinezza che ho dovuto trascorrere per americanizzarmi o per adattarmi e trovare davvero la mia strada in un modo diverso", ha spiegato, parlando delle sue origini rumene. "Ma è davvero ora che sento che finalmente sto riuscendo a fare le cose che ho sempre voluto fare".

Dopo i premi in seguito alle sue interpretazioni in A Different Man e The Apprentice, sembra che Stan sia solo all'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. Ha ancora legami con la Marvel, però, essendo apparso di recente in Thunderbolts*