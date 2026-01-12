Sebastian Stan è stato confermato come Harvey Dent in The Batman - Part II

HQ

Quando è stato riportato che Sebastian Stan si era unito al cast di The Batman - Part II , i fan hanno subito iniziato a condividere i loro pensieri e speranze sul ruolo che Bucky Barnes di Marvel avrebbe interpretato nel film. La speranza principale era che Stan provasse a interpretare l'abile avvocato Harvey Dent (alias del villain a doppia personalità Two-Face ), e chiaramente queste speranze erano azzeccate.

The Hollywood Reporter ha pubblicato una newsletter in cui conferma il ruolo che Stan avrà in The Batman - Part II. Il rapporto non evita affatto il punto, affermando:

"Incontra Harvey Dent: Sebastian Stan che si unisce a Batman Parte II."

Non è chiaro cosa aspettarsi da questo personaggio in questo film, dato che potrebbe vedere Stan interpretare Dent e anticipare la sua caduta per diventare Two-Face, o meglio, potrebbe essere Two-Face come antagonista chiave per Caped Crusader di Robert Pattinson.

Quello che sappiamo è che The Batman - Part II è ancora lontano, dato che la prima è fissata per il 1° ottobre 2027 e la produzione dovrebbe iniziare in primavera.