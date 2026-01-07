Sebastian Stan riferì che si sarebbe unito The Batman - Part II

HQ

Abbiamo aspettato a lungo la seconda parte della saga The Batman di Matt Reeves, ma col passare degli anni, la buona notizia è che è quasi ora che la produzione inizi.

Con le riprese previste per iniziare in primavera, ora Deadline ha riportato che un nome importante si unirà al progetto, un'altra star Marvel Cinematic Universe dopo l'inserimento di Scarlett Johansson, dato che si dice che Sebastian Stan assumerà un ruolo nel film.

Il ruolo esatto in cui Stan apparirà non è ancora chiaro, ma molti fan hanno sottolineato che l'attore sarebbe la persona ideale per provare a colpire il cattivo Two-Face. Quello che sappiamo però è che questa notizia sul casting probabilmente segna il destino di uno Bucky Barnes nell'MCU in Avengers: Doomsday, dato che The Batman - Part II dovrebbe girare da aprile, mentre si vocifera che il prossimo Avengers: Secret Wars sia in corso nello stesso periodo...

Secondo te, in chi interpreterà Stan The Batman - Part II ? Il film uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.