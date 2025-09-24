Sebring è stata confermata per Project Motor Racing

Rimangono solo nove brevissime settimane prima che il team di Project Cars, guidato dal produttore di GTR 2 Ian Bell, lanci il prossimo simulatore di corse Project Motor Racing e, in preparazione a questo, stanno lavorando febbrilmente per rifinire i contenuti già mostrati e il nuovo materiale, che verrà rivelato continuamente nel corso del prossimo mese. Oggi, tra le altre cose, abbiamo appreso che Sebring sarà nel gioco al momento dell'uscita e Straight 4 Studios ha annunciato altre sette auto, sulla stessa falsariga.

• Acura NSX GT3 Evo 22 2022

• Chevrolet Corvette Z06 GT3. R 2023

• Mazda MX-5 Spec 2017

• Mazda 787B del 1991

• Mercedes-AMG GT3 2020

• Nissan Z GT4 2023

• Toyota GR Supra GT4 Evo 2023

Ian Bell ha anche svelato alcune informazioni in più sulla modalità multiplayer nel gioco, all'inizio di oggi:

"Nessun passaggio. Nessun noleggio. Nessun abbonamento. PMR ti offre corse online complete fin dal primo giorno, fin da subito, costruito per i piloti che apprezzano la competizione pulita e dura rispetto a complicati paywall e ostacoli di qualificazione".

Project Motor Racing uscirà per PC, PS5 e Xbox X/S il 25 novembre.