Sebulba e Star Wars: Galactic Racer portano un po' di corse di pod al Summer Game Fest

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Poco altro si può dire su Star Wars: Galactic Racer. Tutto ruota attorno alla stampa e poi ai fan che lo metteranno le mani su di lui, dato che uscirà già il 6 ottobre, ed è già diventato un titolo molto atteso sia per gli appassionati di corse arcade che da una galassia lontana, lontana. Tuttavia, il trailer del Summer Game Fest ha introdotto un paio di cose che hanno entusiasmato ancora di più quei fan.

Prima di tutto, le cose familiari. Il buon vecchio e ben noto Sebulba ha avuto un ruolo di primo piano, e possiamo aspettarci tutti gli imbrogli e la pirateria che ha usato nell'Episodio I: La Minaccia Fantasma, e anche altri. Inoltre, il trailer era pieno di corse di pod, per continuare a rendere omaggio a una delle migliori gare nella storia del cinema.

In secondo luogo, e forse ancora più interessante dato che è un'aggiunta al canone, Star Wars: Galactic Racer introdurrà il nuovo pianeta Derven Acos. E non è solo un altro ambiente su cui correre, perché questo gioco avrà una storia da raccontare, come riportato nel nuovo trailer della storia e nella sua descrizione ufficiale qui sotto:

"Darius Pax può aver fondato la Lega Galattica, ma è Kestar Bool a governarla. Brillante quanto malvagio, Kestar usa il suo titolo di campione della League per minacciare altri piloti ed espandere ulteriormente il suo dominio.

Per mantenere il controllo della sua lega di corse, Darius Pax chiede aiuto a Shade, un enigmatico pilota che nutre un rancore personale contro la famiglia Bool. Insieme all'ingegnere combattivo Hibi e a un leggendario pilota di pod, Shade si mette a rovesciare il corrottino campione in carica".