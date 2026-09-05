Second Stone Anteprima: La più grande sorpresa della Gamescom?

Ci sono sempre delle sorprese da avere alla Gamescom. Anche quando il tuo compito è tenere le orecchie a fondo nell'industria videoludica, la semplice verità è che non puoi sapere tutto ciò su cui si sta lavorando. Ho già parlato di Inkblood e di come mi abbia colpito fin dall'inizio con un mondo ricco e meccaniche di enigmi che mi hanno fatto pensare al meglio del genere. Quel gioco ha soddisfatto un desiderio misterioso e enigmatico che ho provato negli ultimi anni come giocatore, ma Second Stone mi ha riportato ai giorni ebrianti della mia giovinezza.

Jak e Daxter. Crash Bandicoot. Sono influenze sul nuovo action RPG di Skyward Entertainment. Second Stone è ambientato in mondi fantasy che funzionano in tandem tra loro. Interpreti Shiren, che riesce a sfidare il vivace e colorato Mondo della Luce e la sua alternativa oscura, il Mondo Vellato. Puoi tagliare e colpire con la spada, così come con le altre armi del gioco, ma c'è anche un sistema magico distinto che ti permette di lanciare incantesimi elementali al volo.

Nella demo che abbiamo giocato, siamo stati guidati attraverso un breve segmento tutorial, che ci informava di tutte le meccaniche di base con qualche enigma prima di essere liberati in un'area molto più aperta ed esplorabile. Second Stone opta per un approccio un po' in stile Breath of the Wild, in cui ti dice cosa serve per aprire una porta o completare un enigma, ma non necessariamente come ottenerlo. Alcune cose anche dovresti lasciarle cadere e tornare più avanti. Ho incontrato una porta che richiedeva un incantesimo di vento, per esempio, qualcosa a cui non avevo accesso nel mio stato attuale e quindi ho deciso di allontanarmi.

L'approccio generale al gameplay è rinfrescante nel suo stile old-school. Ti è permesso e incoraggiato a capire le cose da solo, ma allo stesso tempo non sei costretto a stare in una stanza con un puzzle per ore, con la sensazione frustrante che il gioco sia seduto con te, incredibilmente compiaciuto perché conosce la risposta al puzzle che tu semplicemente non riesci a risolvere.

Annuncio pubblicitario:

La grafica non ha paura del colore e, abbinata alle meccaniche di spostamento, rende il gioco rapido da imparare e semplicemente divertente da giocare. Saltare da jump pad da salto all'altra, correre su acque chiare e trovare forzieri nascosti si è rivelato gratificante anche dopo circa venti minuti di gioco. Anche il combattimento si è rivelato molto divertente. Le combinazioni ritmiche di hack-and-slash della spada sono buone per infliggere danni, ma dovrai combinarle con incantesimi per il massimo effetto. Sono riuscito a battere un boss negli ultimi secondi della demo lanciando una tempesta di fulmini dopo averlo colpito tre volte alla nuca con la spada.

Se non presti molta attenzione al sistema magico, temo che il combattimento si ridurrà semplicemente a premere ripetutamente il tasto d'attacco. Dipende dal tipo di giocatore che sei se quel tipo di fantasia di potere ti piace. Non sei fatto per essere debole in Second Stone, il che offre una bella pausa dai continui soulslike nello spazio degli action RPG. Ci sono anche molte meccaniche che puoi usare per diventare più forte senza necessariamente affrontare combo di incantesimi, come aggiungere danno elementale alla tua arma usando una pietra fusibile.

Annuncio pubblicitario:

Se cerchi un action RPG nostalgico che combini tanto movimento e platform, allora Second Stone è uno da tenere d'occhio. Il gioco non si basa solo sul farti ricordare le tue proprietà intellettuali preferite dell'infanzia, ha molti suoi meriti, non ultimo un sistema magico distintivo che non vedo l'ora di vedere di più.