Seconda possibilità per Landaluce: da lucky loser agli ottavi di finale agli Italian Open

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Martín Landaluce sta sfruttando al meglio la sua seconda occasione agli Open d'Italia. La ventenne spagnola è stata sconfitta al secondo turno di qualificazione da Andrea Pellegrino in tre set. Tuttavia, è rientrato nel torneo come "lucky loser" quando Valentin Vacherot, un testa di serie, si è ritirato dal torneo. Questo gli ha permesso di saltare il primo turno e di giocare direttamente nel secondo turno, battendo Marin Cilic in due set.

Landaluce ha poi battuto il favorito di casa Mattia Bellucci, anch'esso in due set, e ha raggiunto il quarto turno (ottavi di finale), fissando un incontro contro Hamad Medjedovic, che ha sconfitto João Fonseca, martedì. È solo la sesta volta nella storia degli Open d'Italia che un lucky loser arriva agli ottavi di finale e sale all'80° posto nella classifica ATP.

Parte della generazione del 2006 che sta iniziando a emergere nell'élite, insieme a Rafael Jódar o Joao Fonseca, Landaluce ha raggiunto i quarti di finale del Miami Masters 1.000 lo scorso marzo, perdendo contro Jiri Lehecka. Landaluce è terzo nella Next Gen Race del 2026, con giocatori di almeno 20 anni, dietro a Fonseca e Jódar.

Nel frattempo, Pellegrino, il giocatore che inizialmente aveva battuto Landaluce nelle qualificazioni, affronterà il connazionale Jannik Sinner negli ottavi di finale domani martedì. Sinner rimane favorito per il titolo, dopo aver battuto Alexei Popyrin 6-2, 6-0 lunedì.