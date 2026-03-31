Secondo Euphoria: Il trailer della terza stagione porta vibrazioni da thriller

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A gennaio è stato pubblicato il primo trailer della tanto attesa terza (e probabilmente ultima) stagione di Euphoria , suggerendo un grande cambiamento sia di ritmo che di ambientazione dopo che Rue (Zendaya) arriverà in Messico.

Ora abbiamo un secondo trailer prima della prima HBO il 13 aprile (12 aprile negli Stati Uniti), e questa volta il ritmo rallenta, dando alla serie fondamentalmente molto cupa un'atmosfera quasi da thriller. I numerosi attori noti - oltre alla già citata Zendaya, abbiamo anche Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney - appaiono tutti nel trailer. Vediamo persino Eric Dane, recentemente scomparso per la SLA, rendendo questo il suo ultimo ruolo.

Guarda il trailer qui sotto.