Secondo gli analisti, il mercato dei PC entry-level dovrebbe scomparire entro il 2028

È già davvero difficile mantenere basso il budget per un PC da gaming, ma fino a tempi relativamente recenti, se volevi solo giocare tramite Steam e non ti importavano le ultime grafiche o prestazioni, potevi trovare qualcosa di comparabile con una console per la stessa cifra. Tuttavia, questo mercato entry-level dovrebbe scomparire presto, poiché il costo per avere un proprio PC è semplicemente troppo alto al giorno d'oggi.

Come rilevato da Wccftech, un nuovo rapporto di mercato Gartner suggerisce che, con il calo delle spedizioni di PC, l'idea di una build economica sarà presto una cosa che dimenticheremo. "Il segmento dei PC entry-level sotto i 500 dollari scomparirà entro il 2028", ha dichiarato l'analista senior director Ranjit Atwal di Gartner.

Per anni è stato estremamente difficile procurarsi un PC con prestazioni degnamente per circa 500 dollari, ma a questo punto è praticamente impossibile, anche allungando il budget fino a 1000 dollari. Prima dell'aumento dei prezzi della RAM, questo era un problema, poiché i costi delle GPU aumentavano già con ogni generazione, nonostante l'aumento delle prestazioni non fosse più significativo come prima.

Mi dispiace per chiunque stia cercando di montare un PC con un budget limitato, perché sembra proprio una cosa che presto sparirà.