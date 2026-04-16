Secondo gli analisti, più della metà dei ricavi del gaming su PC proviene da giochi al di fuori della top 20

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Ogni anno, centinaia, se non migliaia, di nuovi giochi affollano le piattaforme digitali. Tuttavia, la maggior parte del tempo dei giocatori, specialmente su console, viene dedicata ai primi 20 titoli. Giochi sportivi, sparatutto, Minecraft e simili. I giochi che dominano conversazioni e titoli di cronaca. È difficile se vuoi entrare e conquistare un pubblico senza essere tra i primi 20, ma PC sembra il posto migliore per farlo.

Il Rapporto sul PC & Console Gaming 2026 di Newzoo è già disponibile (grazie, PC Gamer), e mostra che nei mercati occidentali più della metà dei ricavi PC proviene ora da giochi al di fuori della top 20. È stato inoltre notato che il tempo di gioco di quei giochi su PC è aumentato del 44%, mentre il tempo di gioco nella top 20 si è stabilizzato.

Quando parliamo di giochi al di fuori della top 20, non intendiamo necessariamente titoli indie di nicchia, ma si nota che il PC è il luogo dove i giochi possono avere le code più lunghe. Le vendite costanti e le mod che portano i vecchi giochi agli standard moderni permettono a titoli come Cyberpunk 2077, Elden Ring e Skyrim di rimanere incredibilmente durevoli anni dopo il loro primo arrivo sul mercato. Anche i giochi di sopravvivenza e gli action RPG traggono molto beneficio da un interesse continuo, poiché spesso ricevono grandi aggiornamenti di contenuto che attirano nuovi giocatori continuamente.

Per PlayStation e Xbox, sembra un po' più complicato convincere un giocatore a passare a un gioco al di fuori della top 20. Se un giocatore PlayStation torna a un gioco più vecchio, è per giocare a un classico esclusivo first-party, come God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Spider-Man 2 e The Last of Us Part 2. Su Xbox, qualsiasi cosa che non sia su Game Pass raramente riceve molta attenzione. I nuovi titoli free-to-play contano meno dell'1% del tempo di gioco su Xbox.

Newzoo osserva che su PC è molto più probabile che i giochi continuino a fare vendite anche quando sono fuori dalle classifiche dei bestseller. Non c'è da stupirsi se vediamo giochi in sconto su Steam abbastanza presto dopo l'uscita, dato che sembra uno dei pochi posti dove puoi continuare a far salire le vendite molto tempo dopo il lancio.