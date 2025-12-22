Secondo i medici, si prevede che Alexander Isak abbia una gamba rotta

HQ

Alexander Isak segnò solo il suo secondo gol in Premier League in una vittoria per 1-2 contro il Tottenham, ma subì un grave infortunio quando il difensore degli Spurs Micky van de Ven scivolò contro lo svedese. Secondo Sky Sports, il giocatore dovrebbe ricevere i risultati della risonanza magnetica, ma ritengono che si tratti di una gamba rotta.

Isak è riuscito a lasciare il campo del Tottenham Hotspur con il piede da solo, con l'aiuto dello staff medico del Liverpool, ma sembra che l'infortunio gli impedirà di giocare per settimane, forse mesi. Questo arriva dopo che Isak ha saltato cinque partite tra ottobre e novembre per un infortunio all'inguine.

Isak è stato il trasferimento più importante di sempre del Liverpool, quando è stato ingaggiato per £125 milioni dal Newcastle; il trasferimento fu anche un record nel calcio inglese e uno dei trasferimenti più costosi di sempre che, finora, non ha prodotto i risultati desiderati, segnando solo tre gol in 16 partite in tutte le competizioni... e ora gli infortuni ostacoleranno seriamente la prima stagione di Isak con il Liverpool.