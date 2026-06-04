Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cibo insicuro uccide 1,5 milioni di persone all'anno

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L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il cibo contaminato da batteri dannosi, virus, parassiti o sostanze chimiche uccide ogni anno 1,5 milioni di persone in tutto il mondo, e che i bambini piccoli sono i più colpiti, come riportato da NDTV e YLE.

Dopo aver analizzato i dati di 194 paesi tra il 2000 e il 2021, l'OMS ha rilevato che 886 milioni di persone all'anno si ammalano di una malattia legata al consumo di cibi non sicuri. Il rischio di malattia è quasi tre volte superiore per i bambini sotto i cinque anni. E sebbene le malattie alimentari siano diminuite complessivamente dal 2000, persistono enormi disparità regionali.

Solo l'Africa e il Sud-Est asiatico rappresentano quasi il 75% di tutte le malattie alimentari e il 60% dei decessi a livello globale. Nel 2021, con una stima di 860 milioni di casi, pericoli biologici come batteri e virus hanno causato la stragrande maggioranza delle malattie alimentari.

L'ingestione di sostanze chimiche ha rappresentato una quota sproporzionata dei decessi. Le principali cause non biologiche di morte da causa alimentare erano l'avvelenamento da arsenico e piombo.

"I dati mostrano che le malattie trasmesse dagli alimenti non solo sono persistenti, ma stanno peggiorando a causa del cambiamento climatico, che aumenta i rischi di contaminazione, e della resistenza agli antimicrobici, che rende le infezioni più difficili da trattare", come affermato dal tecnico dell'OMS per la sicurezza alimentare, Yuki Minato.