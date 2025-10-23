Secondo quanto riferito, Amazon ha speso 20 milioni di dollari per il controllo creativo di James Bond

HQ

Mentre l'accordo con Amazon James Bond inizialmente era stato segnalato per un valore di circa $ 1 miliardo di dollari, recenti informazioni finanziarie potrebbero indicare che Amazon ha pagato a EON Productions circa $ 20 milioni per i diritti creativi del franchise.

Deadline ha individuato queste cifre finanziarie, che ovviamente sono ben lontane dal miliardo di dollari. "Il 20 febbraio 2025, la società ha stipulato un accordo per la vendita della sua partecipazione nel franchise di Bond, di tutte le attività associate e delle sue società controllate, B24 Limited e B25 Limited. Il corrispettivo totale per la vendita ammontava a 20 milioni di dollari (USD)", ha scritto EON nel suo rapporto finanziario.

Ciò non significa che i pagamenti siano tutti detti e fatti, tuttavia, poiché Deadline ritiene che il miliardo di dollari potrebbe essere raggiunto attraverso pagamenti successivi o tramite stock option. Si dice che questo pagamento sia solo una parte dell'accordo, non l'intera faccenda.

È interessante notare che, con Amazon che ha il controllo creativo completo sui prossimi film di James Bond, si potrebbe immaginare che ciò significhi che il regista Denis Villeneuve potrebbe non avere il montaggio finale sul progetto se Amazon vuole alcuni cambiamenti creativi.