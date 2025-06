Secondo quanto riferito, Amazon inizierà a testare i robot per le consegne

HQ

Coloro che sognano un mondo senza l'interazione umana potrebbero essere fortunati, poiché sembra che presto Amazon potrebbe consegnare i tuoi pacchi con un robot umanoide piuttosto che con un essere umano.

Un nuovo rapporto di The Information (che è bloccato per gli abbonati, link Reuters da leggere qui) ci dice che Amazon ha costruito un percorso a ostacoli al coperto nel suo ufficio di San Francisco, in California, dove prevede di addestrare questi robot per effettuare consegne.

Utilizzando il software di intelligenza artificiale per addestrare i robot, questo sembra essere l'ultimo passo di Amazon nell'abbracciare la tecnologia per aumentare la sua efficienza. Dai suoi magazzini alle sue consegne, sembra che Amazon si stia liberando del tocco umano per uno metallico.

