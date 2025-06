Secondo quanto riferito, Charles Martinet non è più autorizzato a fare la voce di Mario

HQ

Appena due anni fa, nel mondo dei videogiochi è scoppiato come una bomba che Charles Martinet, l'uomo che ha dato voce a Mario per 30 anni, ha dovuto cedere a Kevin Afghani. All'epoca, si diceva che Martinet avrebbe continuato a lavorare con Nintendo come ambasciatore, senza specificare cosa significasse.

A quanto pare, lo stesso Martinet non è stato più saggio su questo punto, secondo l'influencer Ricky Berwick (noto per le prese in giro e i pregiudizi contro i disabili). Ha incontrato Martinet a una recente convention, ma quest'ultimo si è rifiutato di fare una qualsiasi delle sue voci classiche, che includevano almeno la metà del Mushroom Kingdom, perché a quanto pare non gli è permesso:

"A Charles Martinet non è stato nemmeno permesso di fare la voce di Mario o di qualsiasi altra voce del suo personaggio iconico alla convention a cui ho partecipato durante il fine settimana.

"È un fottuto peccato"

Nintendo stessa non ha commentato la questione, ma non c'è stato alcun video di Martinet che riprende Mario e la troupe da quando se n'è andato, il che lo spiegherebbe. Non sembra affatto irragionevole che Nintendo abbia effettivamente una clausola che vieta di competere con le loro nuove voci e di non fare soldi con i loro marchi.

Berwick ha ragione, è un peccato, e significa che non lo sentiremo mai più proclamare "Sono io, Mario!". Un'epoca sepolta.

Per inciso, solo ieri abbiamo riferito che Samantha Kelly, la classica voce dietro Princess Peach e Toad, tra gli altri, era stata licenziata e ora sarà sostituita da qualcun altro.