Secondo quanto riferito, Crytek licenzierà l'intero team QA a Istanbul, anche gli sviluppatori dell'ufficio di Francoforte sono coinvolti

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Vengono segnalati licenziamenti presso Crytek, sviluppatore di Crysis e Hunt: Showdown, poiché si ritiene che almeno 30 persone abbiano perso il lavoro negli uffici di Istanbul e nella sede centrale di Francoforte, in Germania.

Non è ancora stato riconosciuto pubblicamente i licenziamenti, ma Insider Gaming riporta che l'intero team QA con sede a Istanbul è stato apparentemente licenziato. I licenziamenti hanno colpito principalmente il QA, i social media e l'editoria dell'azienda.

I licenziamenti sono stati descritti come "inaspettati" dalle fonti di Insider Gaming, e i dipendenti ne sono stati informati all'inizio di settembre. I numeri esatti non sono ancora noti, ma è probabile che presto ne saremo di più.