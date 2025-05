Secondo quanto riferito, Elon Musk ha fatto uso di droghe mentre consigliava Trump Emergono affermazioni secondo cui Musk avrebbe consumato ketamina e altre sostanze durante il suo ruolo politico.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Secondo le ultime affermazioni, Elon Musk si è impegnato in un uso pesante di droghe, tra cui ketamina quotidiana e psichedelici, mentre era uno stretto consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno detto fonti al New York Times. Queste fonti suggeriscono che il suo consumo si intensificò man mano che guadagnava influenza politica, portando a problemi di salute e comportamenti irregolari. Secondo quanto riferito, l'uso di droghe da parte di Musk si è verificato nonostante le rigide politiche sul posto di lavoro e il suo ruolo governativo unico. Puoi leggere l'articolo completo qui. NATIONAL HARBOR, MD, USA - 20 febbraio 2025: Elon Musk brandisce una motosega, insieme al presidente Javier Milei, e al conduttore di Newsmax Rob Schmitt il giorno 1 della Conservative Political Action Conference del 2025 // Shutterstock