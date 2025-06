Secondo quanto riferito, Game Pass ha oltre 35 milioni di abbonati

HQ

Game Pass continua a crescere e ora si dice che abbia oltre 35 milioni di abbonati paganti in tutto il mondo. Questa informazione è stata menzionata sul profilo LinkedIn del responsabile del programma Microsoft Kevin K. (come notato da Timur222 su Xcancel - un modo per accedere al precedente client Twitter ) ed è un aumento di un milione da quando Microsoft ci ha aggiornato l'ultima volta sul numero di utenti a metà febbraio.

Il nuovo record è stato segnalato in connessione con le informazioni di anteprima per Xbox Games Showcase e può essere visto come la conferma che gli investimenti di Microsoft in nuovi giochi e studi stanno iniziando a dare i loro frutti. Per molti giocatori, Game Pass rimane un affare quasi imbattibile, anche se il servizio continua a sollevare alcune domande tra gli sviluppatori di terze parti in merito alla condivisione delle entrate.

Se lo confrontiamo con gli altri principali servizi dello stesso segmento, PlayStation Plus è ancora il leader con 47,4 milioni di abbonati. Nel frattempo, Nintendo Switch Online può vantare all'incirca gli stessi numeri di Game Pass, con oltre 34 milioni di abbonati.

Quale di questi servizi preferisci? Game Pass, PlayStation Plus o Switch Online ?