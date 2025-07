Secondo quanto riferito, i dirigenti di Xbox sono rimasti molto colpiti dallo sparatutto MMO di ZeniMax, Phil Spencer, ha dovuto essere allontanato

HQ

È stata una settimana a dir poco difficile per Microsoft e Xbox. Migliaia di licenziamenti hanno colpito l'azienda e, nella sfera dei giochi, abbiamo anche sentito parlare di diverse cancellazioni di progetti. Il remake di Perfect Dark, Everwild e uno sparatutto MMO ZeniMax nello stile di Destiny.

Secondo un rapporto di Jason Schreier di Bloomberg, lo sparatutto di ZeniMax non è stato cancellato a causa della scarsa qualità. A quanto pare, le demo del gioco hanno impressionato molte persone importanti al loro interno. È stato anche affermato che il capo di Xbox Games Studios, Matt Booty, ha dovuto allontanare Phil Spencer dal suo controller durante una demo.

Il gioco ha iniziato lo sviluppo nel 2018 e stava guardando a un lancio provvisorio nel 2028, quindi non è che ci sia stato spazzato via proprio prima che avessimo la possibilità di giocarci, ma brucia ancora sapere che un gioco che sembrava impressionare le persone giuste e fare le cose giuste non era al sicuro dalla cancellazione.