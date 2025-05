Secondo quanto riferito, i giocatori del Barcellona sono stanchi del trattamento favorevole di Robert Lewandowski

HQ

Robert Lewandowski ha goduto di una delle sue stagioni con il maggior numero di gol al Barcellona, essendo "Pichichi" della Liga con 24 gol. Tuttavia, la sua prestazione di recente è stata deludente, compresa la semifinale di Champions League contro l'Inter, quando non è riuscito a creare occasioni significative durante i tempi supplementari e ha fallito un colpo di testa molto nitido.

Secondo il quotidiano catalano El Nacional, fonti interne affermano che i giocatori del Barcellona sono stanchi di ricevere un trattamento di favore, e ritengono che il suo ingresso alla partita (al minuto 90+1, due minuti prima del gol di Acerbi che ha portato ai tempi supplementari) non sia dovuto a motivi sportivi, ma piuttosto alla sua amicizia con Hansi Flick.

In effetti, l'ingresso di Lewandowski alla partita è arrivato in quello che sembrava un momento di relax, a soli cinque minuti dalla fine e al Barcellona che vinceva 2-3. Il giocatore polacco, reduce da un infortunio, aveva chiesto a Flick di essere titolare nella formazione titolare. La decisione di Flick di sostituire Ferrán Torres con Lewandowski al momento è sembrata più una ricompensa per il giocatore, permettendogli di essere in campo in quei minuti finali, che una decisione sportiva strategica. La sua presenza nei tempi supplementari si è sentita a malapena.

Secondo ElNacional, alcuni giocatori hanno ritenuto che l'unico motivo per cui Lewandowski è nella formazione titolare è a causa della sua amicizia personale con Hansi Flick, e la sua presenza "rallenta" la squadra. Ritengono inoltre che Ferrán Torres abbia mostrato "una forma fisica e un atteggiamento migliori durante gli allenamenti", ma è retrocesso a causa dello "status intoccabile" di Lewandowski.

Lewandowski, che compirà 37 anni ad agosto, ha un contratto fino al 2026, ma El Nacional teorizza che il club potrebbe essere interessato a venderlo all'Arabia Saudita, un buon modo per migliorare i propri problemi finanziari, mentre guarda a un sostituto più giovane, con potenziali opzioni come Viktor Gyökeres, Benjamin Sesko o Alexander Isak.