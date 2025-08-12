Secondo quanto riferito, i nordcoreani sono stati mandati a lavorare in condizioni di schiavitù in Russia

HQ

Le ultime notizie su Russia e Corea del Nord . Secondo BBC News, migliaia di nordcoreani vengono inviati in Russia per lavorare in quelle che sono considerate "condizioni di schiavitù", il tutto nel tentativo di colmare la crescente carenza di manodopera che si è verificata a causa della guerra in corso con l'Ucraina.

Il rapporto afferma che Mosca si affida ai lavoratori nordcoreani per colmare un enorme divario che si è creato a causa di innumerevoli uomini russi uccisi nel conflitto o ancora impegnati nella guerra. Le informazioni stesse provengono dall'intelligence sudcoreana, che da allora è stata sostenuta da lavoratori nordcoreani che hanno parlato con la BBC e che sono riusciti a fuggire dalla Russia dall'inizio della guerra.

In totale,BBC News ha intervistato sei lavoratori che hanno descritto le stesse condizioni, tra cui svegliarsi alle 6 del mattino ed essere costretti a costruire grattacieli fino alle 2 del mattino successivo, con solo due giorni di riposo in tutto l'anno. Si dice che chiunque sia stato trovato a dormire durante l'orario di lavoro sia stato picchiato, e alcuni hanno persino rivelato che le loro mani si bloccavano al mattino e rimanevano paralizzate dall'ultimo giorno di lavoro incessante. Si dice anche che i lavoratori sono accompagnati da un agente nordcoreano che ha detto loro di non parlare o guardare nulla perché "il mondo esterno è il nostro nemico".

Il numero di nordcoreani che lavorano in Russia sembra essere aumentato in modo significativo negli ultimi tempi, con un aumento di 12 volte fino a 13.000 lavoratori in più inviati nel Paese solo nel 2024. Si dice che la maggior parte viaggi nel paese con un visto per studenti per aggirare i divieti delle Nazioni Unite.