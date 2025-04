Secondo quanto riferito, i preordini di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti inizieranno l'8 maggio

HQ

Mentre i preordini di Nintendo Switch 2 erano programmati per essere disponibili questo mese, le tariffe hanno fatto sì che Nintendo abbia dovuto improvvisamente ripensare a quando sarebbe stata in grado di offrire la nuova console ai consumatori. Ora, con le tariffe di Trump ufficialmente sospese, sembra che Nintendo possa rivelare una nuova data per l'inizio dei preordini negli Stati Uniti.

Quella data, secondo Switch2Stock (via Gameranx), è l'8 maggio. Almeno, è allora che verranno inviati i primi inviti, con e-mail inviate periodicamente fino a quando tutti non saranno autorizzati ad acquistare una console tramite il My Nintendo Store.

Devi soddisfare determinati criteri per poter ricevere un invito via e-mail, incluso aver pagato per un'iscrizione a Nintendo Switch Online per un minimo di 12 mesi, con almeno 50 ore di gioco sulla console.

Se non soddisfi nessuno dei criteri, vale la pena notare che altri rivenditori hanno i propri piani di preordine in lavorazione. Se risiedi negli Stati Uniti, almeno ora sai quando puoi iniziare a cercare di mettere le mani su un Nintendo Switch 2. Altrove nel mondo, la battaglia per una console è già iniziata.