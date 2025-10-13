Secondo quanto riferito, il basket del Galatasary è stato invitato a NBA Europe

HQ

Il progetto della lega europea NBA continua a prendere forma silenziosamente dietro le quinte, e la scorsa settimana si è svolto a Ginevra un incontro tra FIBA, NBA ed EuroLeague. Si dice che questo nuovo campionato includerà 16 squadre, con alcune nuove franchigie ma anche alcuni dei migliori club di basket del continente.

Abbiamo avuto notizie di Real Madrid, Barça e Fenerbahçe che sono stati avvicinati dall'NBA, e ora un altro club turco, il Galatasaray, dice di aver ricevuto un "invito" dall'NBA Europe, secondo il presidente Dursun Ozbek: "Volevano che il Galatasaray ne facesse parte. Non è ancora stato finalizzato, ma abbiamo ricevuto un invito per un'organizzazione del genere. Forniremo informazioni in ogni fase", ha detto (tramite EuroHoops), anche se questo "invito" è riferito che è una discussione sul campionato e non ancora un invito formale.

È interessante notare che il Galatasaray non partecipa alla competizione continentale per club di alto livello europeo, l'EuroLeague, e gioca invece dal 2020/21 nella Basketball Champions League della FIBA, considerata il terzo livello dopo l'EuroLeague e l'EuroCup.

Un'altra squadra a cui NBA Europe avrebbe chiesto di partecipare anche l'Alba Berlino, che ha lasciato l'EuroLeague lo scorso anno per unirsi anche alla Champions League. Resta da vedere se si uniranno o meno a NBA Europe, poiché probabilmente ci saranno attriti con l'attuale EuroLeague privata, che si è recentemente espansa a 20 squadre. NBA Europe non inizierà prima del 2027/28.