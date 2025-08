Secondo quanto riferito, il commissario dell'NBA Adam Silver ha chiesto al Real Madrid di unirsi a NBA Europe

HQ

I piani per il campionato europeo NBA continuano e questa settimana si è svolto un incontro tra il commissario NBA Adam Silver e il Real Madrid. Secondo The Athletic, giovedì i personaggi del club spagnolo hanno incontrato i vertici della NBA a Parigi, con l'obiettivo di convincere i giganti europei ad aderire al nuovo campionato.

Il Real Madrid è una delle più grandi squadre di basket d'Europa, vincitrice dell'EuroLeague per ben 11 volte, un record. Tuttavia, il rapporto tra il club e la competizione FIBA non è dei migliori e la loro attuale licenza con la competizione termina nel 2026. Pertanto, il Real Madrid potrebbe essere una delle squadre scelte dall'NBA per prendere parte al loro nuovo campionato.

Secondo lo stesso rapporto della divisione sportiva del New York Times, l'NBA prevede anche di incontrare l'FC Barcelona, l'ASVEL Villeurbanne (Francia) e il Fenerbahçe (Istanbul). I capi dell'NBA erano anche a Londra all'inizio di questa settimana, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer e il sindaco di Londra Sadiq Khan. Il motivo dell'incontro è che Londra ospiterà alcune partite NBA la prossima stagione, ma l'intenzione di Silver è che Londra, essendo una delle città più grandi d'Europa, dovrebbe avere anche una squadra nella NBA europea.

L'obiettivo è quello di avere 16 squadre in campionato, con un mix di squadre vecchie e consolidate come Real Madrid, Barça, Fenerbahçe e Alba Berlino, con nuove franchigie. Il rapporto parla anche che l'NBA ha incontrato Qatar Sports Investments, proprietario del Paris Saint-Germain, per discutere la creazione di un "paniere del PSG".