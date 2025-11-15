Secondo quanto riferito, il film Labubu è in fase di sviluppo presso Sony

HQ

Se hai trascorso del tempo online quest'anno, probabilmente ti sei imbattuto nelle bambole Labubu: in video, meme o mostrate con orgoglio dai collezionisti. E se vederli ovunque non fosse abbastanza, ora dovresti sapere che i popolarissimi oggetti da collezione potrebbero presto arrivare sul grande schermo.

Secondo The Hollywood Reporter, Sony Pictures ha chiuso un accordo per sviluppare un film basato sulle creature dentate. Tuttavia, aggiunge il rapporto, "è troppo presto per dire se il potenziale film sarà live-action o animato".

Labubus, venduto dalla cinese Pop Mart, è diventato un fenomeno globale quest'anno, apparendo nelle mani di celebrità come Lisa delle Blackpink, e Sony ha prodotto film come KPop Demon Hunters, quindi c'è spazio per l'ottimismo. Ma cosa ne pensi del concetto?