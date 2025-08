Secondo quanto riferito, il Real Madrid sta ancora valutando un ingaggio da 100 milioni di euro quest'estate

HQ

Il Real Madrid è tornato ai campi di allenamento questa settimana, con la stagione che inizierà tra due settimane, ma lasciando ancora spazio per un'amichevole in Austria il 12 agosto. Tuttavia, c'è ancora un mese di mercato estivo e Xabi Alonso insiste sul fatto che l'area chiave che la squadra deve migliorare è il centrocampista. E secondo Fichajes.net, il club sta discutendo un ingaggio quest'estate ed è disposto a spendere 100 milioni di euro.

Secondo questo punto vendita, i due candidati preferiti sono Enzo Fernández, del Chelsea, e Alexis Mac Allister, del Liverpool. In precedenza abbiamo riferito che il club stava prendendo in considerazione solo un giocatore di prima classe per questa posizione, quindi si sarebbero accontentati solo di un giocatore del loro calibro. Tuttavia, nessuno di questi è in teoria in vendita, e nessuno dei due è incline a lasciare la Premier League, quindi una grande trattativa dovrebbe avvenire presto.

Indipendentemente da ciò, il Real Madrid avrebbe ancora bisogno di affrontare i primi due mesi di competizione senza uno dei suoi centrocampisti di punta, Jude Bellingham, attualmente in convalescenza da un intervento chirurgico alla spalla.

