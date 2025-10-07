Secondo quanto riferito, il remake è in fase di sviluppo inizialeSilent Hill 3

HQ

L'iconica serie horror di Konami sta facendo un grande ritorno. Non solo i giocatori hanno recentemente ottenuto lo straordinario remake di Silent Hill 2, ma Bloober Team ha anche confermato che sta lavorando a una modernizzazione dell'originale Silent Hill. Nel frattempo, la stessa Konami è stata impegnata con Silent Hill f, che è stato lanciato di recente con un'accoglienza generalmente positiva. In breve, il franchise non si sentiva così vivo da decenni.

Ma c'è di più. Secondo un insider di fiducia, Bloober Team si sta già preparando a iniziare a lavorare su un remake di Silent Hill 3, presumibilmente con l'obiettivo di un'uscita nel 2028. Questa voce è stata supportata da un'altra fonte ben nota e spesso affidabile, Dusk Golem, che ha anche affermato cheSilent Hill 3 il remake potrebbe diventare realtà prima piuttosto che dopo.

Finora, né Bloober Team né Konami hanno commentato la speculazione, ma i fan sperano che un annuncio possa emergere durante uno dei prossimi showcase, forse ai The Game Awards o al prossimo State of Play di Sony. Fino ad allora, non ci resta che tenere le luci accese e aspettare.

Speri in un remake Silent Hill 3 ?