Secondo quanto riferito, il trailer di Half-Life 3 è in lavorazione

Sta succedendo di nuovo. Altra benzina è stata gettata sul falò delle voci che è Half-Life 3 - un fuoco che sta covando da un po' di tempo e semplicemente si rifiuta di spegnersi. Secondo il sempre affidabile Tyler McVicker, noto per la sua copertura dettagliata di Valve e del podcast HLX Files, Valve starebbe lavorando a un trailer per Half-Life 3. Inoltre, afferma che molto probabilmente i giocatori riceveranno il gioco prima piuttosto che dopo.

"L'attuale voce che sta girando è che i lavori sul trailer sono in corso. I giocatori riceveranno l'annuncio e il lancio di Half-Life 3 molto vicini".

Come al solito, Valve rimane completamente in silenzio. Nessuna fuga di notizie, nessun datamine, nessun teaser sfacciato. Tutto ciò che abbiamo al momento sono sussurri da fonti (di solito) attendibili. Ma a giudicare da tutte le voci che hanno girato negli ultimi due anni, e dalla loro intensità. C'è chiaramente qualcosa di importante che sta succedendo, o almeno lo speriamo. Ma comunque - come sempre - prendete le voci con le pinze.