Secondo quanto riferito, Jim Carrey è in trattative per recitare nel film live-action The Jetsons

HQ

Sembra che Hollywood stia rovistando di nuovo negli archivi, alla ricerca di vecchie IP da riportare indietro, dato che ci sono rapporti che Jim Carrey potrebbe dirigere un nuovo film dei Jetsons, diretto da Colin Trevorrow di Jurassic World. Al momento, non ci sono accordi in essere.

TheWrap ha sentito parlare per la prima volta di questa storia, riferendo che Trevorrow è in trattative per scrivere la sceneggiatura insieme a Joe Epstein di The Idol. Il coinvolgimento di Carrey renderebbe il film The Jetsons il primo film non di Sonic di cui ha fatto parte da Dark Crimes nel 2016. Carrey è ovviamente apparso in TV, essendo Joe Biden di SNL per un breve periodo e lavorando anche ai video musicali di The Weeknd, ma è rimasto in gran parte assente dal cinema a parte il suo periodo come Dr. Robotnik.

The Jetsons è iniziato inizialmente come una serie di cartoni animati Hanna-Barbera incentrata su una famiglia nucleare in un lontano futuro, con accesso a macchine volanti e una cameriera robot. Lo spettacolo è stato ripreso negli anni '80 e da allora ha fatto qualche apparizione qua e là. Anche se si può dire con certezza che non ci sono milioni di persone che chiedono a gran voce un revival dei Jetsons, il potere da star di Carrey potrebbe essere sufficiente per portare la gente al cinema, indipendentemente dal materiale di partenza.