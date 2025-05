Secondo quanto riferito, Keanu Reeves è critico nei confronti dello script Constantine 2

Sono passati più di 20 anni dall'uscita di Constantine e, come abbiamo precedentemente riportato, il lavoro sul sequel è in pieno svolgimento. Sfortunatamente, il progetto sembra muoversi un po' lentamente, e Peter Stormare – che notoriamente ha interpretato Lucifero nel film originale – rivela che Reeves non è contento della direzione della sceneggiatura. Lo studio vuole più azione e scene spettacolari, mentre Reeves preferisce un tono più spirituale e sommesso, simile al film originale.

Stormare dice che Reeves non vuole cheConstantine 2 si trasformi in un blockbuster ricco di azione, ma piuttosto concentrarsi sul conflitto tra persone comuni e demoni. In un'intervista con The Direct, Stormare ha dichiarato:

"È un sacco di avanti e indietro... Penso che Keanu [Reeves], che conosco abbastanza bene, non sia così contento delle sceneggiature e di solito di quello che esce dagli studi... Poiché il primo non ha avuto molto successo all'inizio, è diventato un film dormiente ed è diventato un film di culto, e ora è uno dei più grandi film di culto di sempre. Ma per fare un sequel, gli studios vogliono avere, sai, macchine che volano in aria. Vogliono che le persone facciano le infradito e combattano scene d'azione. E penso che Keanu dica: 'Ho fatto John Wick. Questo film è spirituale. Parla di demoni e persone normali. E volevo che rimanesse così". E ne abbiamo parlato".

Quali sono le tue speranze per Constantine 2 ?