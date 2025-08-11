Secondo quanto riferito, la console di nuova generazione di Xbox sarà un PC mostruoso con hardware modificabile

HQ

Anche se sembra che siamo ancora lontani anni da qualsiasi tipo di hardware di nuova generazione (al di fuori di Switch 2 di Nintendo, ovviamente), ciò non impedisce alle persone di speculare, soprattutto quando si tratta di Xbox.

Poiché il team verde ha in gran parte rinunciato alle esclusive e non sembra essere troppo interessato a vendere tante console quanto i suoi concorrenti, i giocatori si aspettano qualcosa di grande dalla prossima generazione di hardware Xbox per aumentare nuovamente l'interesse.

Un nuovo video di Digital Foundry esamina le recenti fughe di notizie sull'hardware Magnus di AMD. Le specifiche tecniche possono essere trovate nel video, ma per farla breve, la GPU e la CPU sembrano essere più di qualsiasi altra cosa che abbiamo visto prima nelle console, tra cui PS5 Pro, Series X/S, PS4 Pro, ecc. Forse più interessante è la menzione dell'esistenza di dimensioni del die separate per questo hardware, il che teoricamente significa che potresti avere una Xbox con una GPU più grande o più piccola, se necessario.

Ciò indica ulteriormente che la prossima "console" di Xbox sarà più un mix di superpoteri tra una console e un PC. È possibile che ci saranno più livelli di questo hardware, consentendo a vari budget di sperimentare ancora i giochi di nuova generazione. Naturalmente, vale la pena ricordare che nulla di tutto ciò è ancora confermato da Xbox, ma se si rivelasse vero, potremmo presto vedere quanto i giocatori si preoccupino delle prestazioni rispetto alla fedeltà al marchio.