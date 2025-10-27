Secondo quanto riferito, la Paramount sta rinominando Sonic 4 in Sonic CD

HQ

Sembra che la Paramount stia prendendo in considerazione un nuovo nome per il quarto film con il riccio blu e i suoi amici. Che, secondo i nuovi rapporti, si chiamerà Sonic CD. Con un insider che afferma che il cambio di nome non solo servirà come promemoria nostalgico per i fan dei giochi, ma si collegherà anche al presunto aspetto del viaggio nel tempo del film in uscita. Qualcosa che è stato precedentemente riportato da almeno una fonte solitamente molto credibile.

Il presunto cambio di nome potrebbe anche indicare che la Paramount vuole un taglio netto con la storia nei precedenti tre film di Sonic the Hedgehog. E questa volta concentrandosi su qualcosa di nuovo e forse un po' più fresco, invece di fare solo un altro sequel. Non ci resta che aspettare e vedere.

