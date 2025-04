Secondo quanto riferito, la serie Tomb Raider di Prime Video è morta

HQ

Se sei un fan delle incredibili avventure di Lara Croft e ti sei divertito a vedere l'icona dei videogiochi in diversi mezzi, purtroppo dovrai rimanere a tuo agio e accontentarti della serie anime di Netflix per il prossimo futuro. Diciamo questo perché sembra che il diffamato Prime Video adattamento televisivo live-action di Tomb Raider proveniente da Phoebe Waller-Bridge sia ormai morto.

Il Daily Mail ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che "gli anni bloccati nell'inferno dello sviluppo" e "le sceneggiature di Waller-Bridge che impiegano molto tempo per arrivare - e poi vengono giudicate non pronte per le riprese dopo tutto", tutto ciò significa che lo show non andrà più avanti ed è stato ucciso dal gigante dello streaming.

Tutto questo arriva dopo un altro recente rapporto che ha commentato le difficoltà e i problemi che hanno già influenzato lo sviluppo del progetto, il che significa che la serie annunciata abbastanza di recente probabilmente non vedrà mai la luce del giorno.

Ciò significa anche che il vociferato casting di Sophie Turner nei panni dell'avventuriera britannica non diventerà realtà.