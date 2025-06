Secondo quanto riferito, la star ha morso un altro membro del cast durante un evento per i fan durante il fine settimanaCobra Kai

HQ

In una serie di rapporti che affermano che l'attore che ha interpretato il cattivo diCobra Kai John Kreese, Martin Kove, ha recentemente dovuto essere scortato fuori da un evento per i fan dopo aver afferrato e morso la co-protagonista Alicia Hannah-Kim (conosciuta come Kim Da-Eun) nello show.

Secondo Entertainment Weekly, l'incidente è stato presto gestito dalla polizia, che ha scritto un rapporto che afferma che come parte delle apparizioni a Washington State Summer Con durante il fine settimana, Hannah-Kim è passata a salutare Kove, che ha risposto all'azione afferrandola e mordendola.

Hannah-Kim spiega: "Sono passata davanti a Martin Kove, gli ho dato un colpetto sulla spalla e l'ho salutato e lui si è girato, mi ha afferrato il braccio e mi ha morso forte quasi perdendo sangue. Ho guaito e mi sono tirato indietro e poi lui mi ha afferrato di nuovo il braccio per baciarlo".

Continua: "Avevo segni visibili sui denti e lividi e dolore immediati. Ci siamo avvicinati a Martin nella sala verde più tardi (30 minuti) e lui era furioso, indignato e visibilmente arrabbiato quando gli ho detto con calma di non mordermi. Ha insistito che mi mordeva per divertimento".

Kove avrebbe detto alla polizia che stava semplicemente "scherzando" e che, pur ammettendo di aver morso Hannah-Kim, lo ha fatto "per scherzo e pensava di essere divertente" e "non pensava che fosse un grosso problema" poiché la coppia era solita "giocare a combattere tutto il tempo sul set di Cobra Kai ".

Non ci sono ancora state ulteriori dichiarazioni da parte di nessuno dei due sulla questione.