Secondo quanto riferito, la Warner sta tenendo d'occhio Weapons prequel dopo il successo al botteghino

Il nuovo film horror di Zach Cregger sui bambini scomparsi non è diventato solo un importante punto di discussione, ma anche un enorme successo al botteghino per la Warner. Quindi, il fatto che si parli già di un seguito - o più specificamente, di un prequel - non è esattamente sorprendente.

Secondo The Hollywood Reporter, Warner Bros. e New Line stanno ora discutendo di un potenziale prequel che esplori il retroscena di zia Gladys, il personaggio interpretato da Amy Madigan in Weapons che è diventato una sorta di mascotte non ufficiale del film. Secondo quanto riferito, la sceneggiatura originale di Weapons includeva molte più scene che la coinvolgevano, ma sono state tagliate per tenere sotto controllo la durata. Ora, dopo l'enorme successo del film, quelle idee inutilizzate potrebbero diventare il seme per un lungometraggio indipendente.

Lo stesso Cregger è attualmente impegnato a Praga a lavorare al suo reboot di Resident Evil, un progetto che viene fornito con uno stipendio sbalorditivo di 20 milioni di dollari. Essendo uno dei registi più in voga di Hollywood in questo momento, soprattutto dopo il debutto da 43 milioni di dollari di Weapons, quel prezzo sembra ben meritato.

Resta da vedere se il prequel di Gladys accadrà davvero. Nulla è stato confermato ufficialmente al di là del fatto che sono in corso delle discussioni, ma data la "leggera" ossessione di Hollywood per i prequel e i sequel, le probabilità sembrano piuttosto alte.

Hai visto Weapons e ti piacerebbe vedere questo prequel diventare realtà?