Secondo quanto riferito, l'Arabia Saudita deterrà la maggior parte di EA quando l'acquisizione sarà approvata

Recentemente è stato rivelato che Electronic Arts (EA) sarebbe stata acquisita da un consorzio di investitori che si estendeva dalla Public Investment Fund (PIF) saudita, e da società di investimento tra cui Affinity Partners del genero di Donald Trump, Jared Kushner, e anche Silver Lake. Quando è stato annunciato questo accordo, con un valore impressionante di 55 miliardi di dollari, si presumeva che la proprietà sarebbe stata abbastanza equilibrata tra le parti coinvolte, ma a quanto pare non sarà affatto così.

Il Wall Street Journal ha pubblicato un rapporto in cui afferma che, se l'accordo dovesse essere completato, il PIF possedrà fino al 93,4% di EA, con Silver Lake che otterrà appena il 5,5% e Affinity Partners di Kushner che riceverà un misero 1,1%. In sostanza, se l'accordo venisse chiuso e approvato, l'Arabia Saudita possedrà EA.

Per quanto riguarda la struttura dell'accordo, una richiesta dell'ente regolatore antitrust brasiliano afferma che 36,4 miliardi di dollari saranno scambiati sotto forma di capitale e altri 20 miliardi saranno scoperti per un debito contro EA. Per quanto riguarda la parte azionaria, circa 29 miliardi di dollari dovevano provenire dal PIF, con l'organizzazione già detenuta una quota di 5,2 miliardi di dollari nell'editore prima dell'annuncio dell'accordo.

Si pensa che l'acquisizione possa essere superata nell'anno fiscale 2027, ma come è stato dimostrato con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, questo tipo di operazioni colossale si trova quasi sempre di fronte a ostacoli inaspettati. Se dovesse essere libera, EA si aspetta di mantenere il controllo creativo dell'azienda.