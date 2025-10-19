Secondo quanto riferito, L'ascesa di Skywalker è costato alla Disney 593 milioni di dollari

Secondo un nuovo rapporto di Forbes, il capitolo finale della saga di Skywalker è costato alla Disney molto di più di quanto inizialmente riportato: l'incredibile cifra di 593 milioni di dollari. Questo lo rende il terzo film più costoso mai realizzato dietro Il risveglio della Forza e Jurassic World Domination. Rapporti precedenti suggerivano un costo totale di circa 415 milioni di dollari, considerevolmente inferiore ma comunque (ovviamente) molto, molto costoso.

"La Disney ha rivelato lunedì che il costo totale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker del 2019 è stato di 593,7 milioni di dollari (450,2 milioni di sterline), rendendolo il terzo film più costoso della storia"

Il motivo dietro il prezzo alle stelle è una produzione molto travagliata. Con Abrams che finalmente viene in soccorso e cerca di ricostruire la storia dopo che Colin Trevorrow è uscito dal progetto a causa di disaccordi creativi.

