Secondo quanto riferito, Lies of P si sta dirigendo verso lo Switch 2

L'avventura gotica soulslike Lies of P sembra essere in arrivo su Switch 2. Questo secondo l'insider Nash Weedle, una fonte normalmente molto credibile che ha dichiarato che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a giugno, possibilmente in connessione con un Nintendo Direct.

Ciò significherebbe che i giocatori di Switch 2 potranno godere di due titoli soulslike pesanti e, insieme al già confermato Elden Ring, l'oscura saga di Pinocchio è un viaggio che vale la pena intraprendere per coloro che apprezzano il genere.

Inoltre, lo sviluppatore ha anche confermato che nel corso dell'anno sono in arrivo nuovi DLC per il gioco, che presumibilmente potrebbero apparire anche nella versione Switch 2.