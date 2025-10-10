Secondo quanto riferito, l'ultima stagione di Stranger Things ha un budget di mezzo miliardo di dollari

HQ

Dire che Netflix sta mettendo un sacco di uova nel paniere di Stranger Things per questa stagione finale è forse un eufemismo. L'ultimo capitolo dello show è destinato ad essere un colosso diverso da molto altro, con ogni episodio che presumibilmente avrà la durata di un cortometraggio, e naturalmente una televisione di questa portata non è economica da produrre.

Un nuovo rapporto di Puck News ha fatto il giro e ha dichiarato che il budget per ciascuno degli episodi per l'ultimo capitolo di Stranger Things era di ben 50-60 milioni di dollari. Poiché sono previsti otto episodi, ciò significa che il budget totale per la stagione finale potrebbe arrivare a $ 480 milioni. Sì, poco meno di mezzo miliardo di dollari per una stagione televisiva...

Non è chiaro cosa debba succedere perché questa serie di episodi sia un successo, perché in un modo tradizionale al botteghino, le stime tipiche tendono a dire che il budget totale per un film (marketing incluso) è circa il doppio di quello del budget di produzione, il che significa che un film da 250 milioni di dollari dovrebbe superare mezzo miliardo per "andare in pareggio". Poiché Stranger Things è solo una serie Netflix, non è chiaro come si traduca, ma se fosse un film probabilmente diremmo che deve superare $ 1 miliardo al botteghino per compensare i suoi costi, qualcosa che solo due film hanno raggiunto finora in tutto il 2025...

Come altro punto di riferimento, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens è considerato il film più costoso realizzato fino ad oggi con un costo di produzione di circa $ 447 milioni, il che significa che Stranger Things ' ultimo capitolo ha eclissato anche quello...

L'ultimo ciclo di episodi dello show inizierà a novembre, dicembre e all'inizio del nuovo anno. Dai un'occhiata al trailer dell'ultima stagione qui sotto.