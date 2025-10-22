Secondo quanto riferito, Microsoft ha aumentato i kit di sviluppo Xbox a $ 2000

HQ

Se hai guardato il recente aumento di $ 50 della console Xbox Series X o gli aumenti di prezzo di Xbox Game Pass e hai pensato che fossero un po' ripidi, i creativi che vogliono sviluppare giochi per Xbox ora devono pagare un premio di $ 500 per un kit di sviluppo, secondo un nuovo rapporto.

Questo rapporto proviene da The Verge, che afferma di aver visto un'e-mail da Xbox inviata ai suoi sviluppatori. Questa e-mail presumibilmente dice che "l'aggiustamento riflette gli sviluppi macroeconomici... Rimaniamo impegnati a fornire strumenti di alta qualità e supporto per i vostri sforzi di sviluppo". Questo aumento dei prezzi è destinato a verificarsi immediatamente negli Stati Uniti, nell'UE e altrove.

In precedenza, i kit di sviluppo Xbox erano significativamente più costosi delle console consumer, arrivando a $ 1500, ma con un aumento del 33% il pool di sviluppatori in grado di permettersi questi kit sarà appena diventato molto più piccolo. Poiché i fan di Xbox rimangono critici nei confronti degli aumenti di prezzo su tutta la linea, siamo sicuri che questo non atterrerà bene con i critici più accaniti della piattaforma.