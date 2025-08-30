Secondo quanto riferito, Mike Colter tornerà nei panni di Luke Cage nel MCU

Luke Cage è stato uno degli spettacoli meno popolari durante l'era Netflix della Marvel e la serie si è conclusa bruscamente quando la Disney ha reclamato i diritti del suo elenco di eroi di strada. Da allora, diversi volti familiari sono riemersi nel MCU. Daredevil è già apparso in She-Hulk: Attorney at Law, Echo e reciterà in Daredevil: Born Again. The Punisher si è unito a lui in Born Again ed è anche pronto ad apparire in Spider-Man: Brand New Day e in un film indipendente. Il ritorno di Jessica Jones nella seconda stagione di Born Again, anche se il suo futuro rimane poco chiaro.

Questo lascia due grandi punti interrogativi: Iron Fist, interpretato da Finn Jones, e Luke Cage, interpretato da Mike Colter. Per molto tempo, il loro destino è sembrato segnato, senza un percorso chiaro per tornare nell'universo cinematografico della Marvel. Ma ora ci sono nuovi segnali che puntano verso una reunion. All'inizio di quest'anno, entrambi gli attori sono stati avvistati a New York durante le riprese della seconda stagione di Born Again. E secondo l'insider del settore Daniel Richtman, Colter è pronto a riprendere il suo ruolo di Luke Cage.

Se fosse vero, ciò significherebbe che la Marvel si sta avvicinando a riunire completamente il suo team originale di Netflix all'interno del MCU, qualcosa che i fan speravano da quando i diritti sono tornati alla Disney. The Defenders potrebbe non aver mai ottenuto il riconoscimento che meritavano su Netflix, ma il loro secondo atto nel MCU sembra più luminoso che mai.

Ti piacerebbe vedere Colter tornare nei panni di Luke Cage?