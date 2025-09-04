Secondo quanto riferito, MrBeast sta cercando di avviare la propria rete di telefonia mobile

HQ

MrBeast è da tempo più di un semplice YouTuber. L'influencer ha ampliato la sua portata in tutti i tipi di settori, che si tratti di cibo e bevande, spettacoli di concorsi, serie animate e, in futuro, forse anche come fornitore di servizi di telefonia mobile.

Secondo Business Insider, MrBeast ha in programma di lanciare un servizio di telefonia mobile e un operatore di rete virtuale, simile a quello che Ryan Reynolds ha fatto di recente con Mint Mobile, un'impresa che ha venduto per oltre 1 miliardo di dollari.

Questo rapporto arriva mentre Business Insider afferma di aver visto un mazzo di investitori trapelato all'inizio di quest'anno, in cui si afferma che MrBeast non costruirà la società di telecomunicazioni da zero, ma piuttosto collaborerà con giganti come T-Mobile o Verizon per offrire un servizio a marchio MrBeast. E forse già nel 2026.

Non è chiaro come funzionerà, ma probabilmente dovremmo aspettarci un servizio a tema che si rivolge ai fan di MrBeast, trasformando idealmente alcuni dei 400 milioni di abbonati YouTube in clienti mobili paganti.

Annuncio pubblicitario: